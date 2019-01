Frontale a Traversetolo: grave un 60enne Video

Un grave incidente questa sera (martedì 8) intorno alle 18 lungo via per Neviano, all’uscita da Traversetolo verso le colline. Due auto si sono scontrate frontalmente, per ragioni ancora da chiarire: una procedeva verso Neviano e l’altra verso Traversetolo. Alla guida c’erano due persone, un uomo di circa 60 anni e una ragazza ventenne, entrambi viaggiavano soli. Sul posto sono intervenute immediatamente due ambulanze e un’automedica da Traversetolo e i Vigili del fuoco da Langhirano. A riportare conseguenze più gravi a seguito dell’impatto è stato l’uomo, che ha riportato fratture a entrambe le gambe oltre che un trauma toracico: il sessantenne è stato subito trasportato al Maggiore di Parma dove è staro ricoverato con la massima gravità. Ferite di media gravità, invece, per la ragazza