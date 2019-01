Il colpo l'altra notte, quando lungo via Galilei non c'era nessuno. I capannoni produttivi deserti, poco via vai nei vicini condomini e villette. Colpo "tranquillo" quello dei ladri alla sede della G.S. Felino: i dirigenti si sono accorti della devastazione solo ieri mattina. della devastazione e della razzia di tutto quello che era rimasto in sede. Scassinato l'ingresso della Club House, i soliti ignoti sono partiti dall'incasso del bar ma poi hanno aperto i magazzini e gli armadietti della società portando via circa 600 euro di materiale sportivo. Infine dagli uffici sono spariti bancomat, carte di credito e blocchetti degli assegni.

