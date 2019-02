Piene, situazione sotto controllo nel Parmense. Alluvione del Reno: Protezione civile pronta a partire

Sei squadre della Protezione civile parmense in allerta: potrebbe arrivare velocemente la richiesta di intervento nelle aree del Bolognese, dove l'alluvione del Reno ha messo in ginocchio alcuni comuni. I volontari parmigiani stanno caricando i mezzi nel cortile della sede di via del Taglio, pronti a rispondere alla chiamata.

«La situazione degli allagamenti ad Argelato è ancora importantissima, tante case e tante zone sono ancora sott'acqua», «abbiamo bisogno di più forze, mezzi e uomini». Così Claudia Muzic, sindaco del comune della Bassa Bolognese sul cui centro abitato si è riversata l’acqua dell’esondazione di ieri del Reno a Castel Maggiore. Oltre agli allagamenti, nella notte e nella prima mattinata si sono verificati ad Argelato anche blackout elettrici.

Nel frattempo pare sotto controllo la situazione delle piene nel Parmense. Per la giornata di domani cala l'allerta meteo, da rossa, ad arancione o gialla, in tutta l'Emilia-Romagna. Secondo l’ultimo bollettino di Arpae e Regione, dalla mezzanotte del 4 febbraio a quella del 5 febbraio è prevista allerta arancione per criticità idraulica nella pianura emiliana orientale e sulla costa ferrarese dovuta al lento esaurimento delle piene in atto; criticità 'arancione" idrogeologica nei bacini emiliani dovuta alla possibilità di innesco di fenomeni franosi.