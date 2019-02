Tornano le Giochiadi con 2500 bambini: la finale sarà il 9 maggio a Parma Video

Il Centro Sportivo Educativo Nazionale, Comitato di Parma, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, organizza la settima edizionedelle “Giochiadi”, evento sportivo pluridisciplinare, rivolto alle classi quinte delle Scuole Primarie di Parma e provincia, in regola con la certificazione medica di base. Sono coinvolte 100 classi e circa 2 mila e 500 bambini.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Parma e da tutti i Comuni co-organizzatori delle tappe, (Comuni di Collecchio, Langhirano, San Secondo Parmense, Sorbolo, Traversetolo e Salsomaggiore Terme) dal MIUR – Ufficio Scolastico Regionale, dal CONI Point Parma e dal Liceo Bertolucci. Sono partner dell’iniziativa Sinapsi Group srl, L’Isola d’Oro srl e Ilger.com srl, assieme al Panathlon Club ed i Veterani dello Sport.

L’evento ha registrato, nelle passate edizioni, un notevole successo sia in adesioni che in consensi e vuole rappresentare un momento finale di gioco in cui le classi partecipanti si sfideranno fra loro su giochi a squadra, staffette e percorsi misti prestabiliti.

Anche quest’anno le “Giochiadi” si disputeranno in due fasi: una prima fase di qualificazione dai febbraio ad aprile, presso varie sedi a Parma ed in provincia, e la finaleprevista il 9 maggio 2019 a Parma.

Tappe della manifestazione. Sarà il Comune di Sorbolo ad ospitare la prima tappa della manifestazione il 14 febbraio; successivamente le Giochiadi si sposteranno a Collecchio il 20 febbraio ed a Parma (Pala Del Bono) il 28 dello stesso mese; il 14 marzo l’intera organizzazione si sposterà a Langhirano, per proseguire poi il 20 marzo a Traversetolo e, newentry per questa stagione, il 28 marzo sarà il comune di Salsomaggiore Terme ad ospitare la manifestazione; il 4 aprile si ritorna a Parma (Pala Padovani), per chiudere poi a San Secondo Parmense l’11 aprile.

Novità di quest’anno il Jolly puzzle ispirato al progetto “Pinocchio all’Opera” che ogni classe potrà giocare come una sorta di fil rouge dei vecchi Giochi senza frontiere, per raddoppiare il punteggio in una delle prove proposte.

Non manca ancora una volta la solidarietà: in collaborazione con la Onlus Amicizia senza frontiere è stata lanciata una raccolta tappi fra le classi che permetterà la costruzione di un pozzo di acqua potabile in Burkina Faso.

“La settima edizione delle Giochiadi – ha sottolineato il vicesindaco con delega allo sport, Marco Bosi – si conferma un momento importante per i bambini coinvolti da un punto di vista educativo e formativo. Il gioco, infatti, rappresenta il miglior modo per avvicinarli allo sport. Giochiadi è in linea con gli obiettivi di mandato di questa Amministrazione che ne condivide i contenuti e le finalità”.

“La settima edizione delle Giochiadi – ha spiegato Antonio Pompilio Tasco, Vice Presidente regionale CSEN – ci sta dando soddisfazioni soprattutto in termini di numeri, con nuove richieste di partecipazione da parte delle Amministrazioni Comunali, quest'anno si è aggiunto il Comune di Salsomaggiore Terme. Sono quasi 100 le classi iscritte con oltre 2.500 bambini in totale. Altra novità sarà quella della finale che sarà prolungata nel pomeriggio. Ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, hanno reso possibile questa edizione”.

Mauro Bernardi, Segretario provinciale CSEN e Responsabile Liceo "Bertolucci", ha ricordato come “l'obiettivo delle Giochiadi sia anche quello di creare possibilità di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole primarie, grazie ad un dispositivo tecnico su cui preparare i ragazzi per sviluppare le loro capacità coordinative di base. Il Liceo Bertolucci sportivo partecipa con slancio all'iniziativa con lo scopo di fare acquistare nuove competenze agli allievi”.

Soddisfazione è stata espressa da Antonio Bonetti del CONI Point Parma e da Luciano Selleri dell'Ufficio Scolastico Provinciale per il valore aggiunto che le Giochiadi rappresentano come proposta per i giovani coinvolti.

CALENDARIO UFFICIALE

QUALIFICAZIONI

GIOVEDI 14 FEBBRAIO 2019 SORBOLO-MEZZANI PALASPORT “ARISI”

MERCOLEDI 20 FEBBRAIO 2019 COLLECCHIO PALASPORT “LEONI”

GIOVEDI 28 FEBBRAIO 2019 PARMA PALASPORT “DEL BONO”

GIOVEDI 14 MARZO 2019 LANGHIRANO PALASPORT “UGOLOTTI”

MERCOLEDI 20 MARZO 2019 TRAVERSETOLO PALASPORT “LIDO VALTERMINA”

GIOVEDI 28 MARZO 2019 SALSOMAGGIORE T. PALAZZETTO DELLO SPORT

GIOVEDI 4 APRILE 2019 PARMA PALASPORT “PADOVANI”

GIOVEDI 11 APRILE 2019 SAN SECONDO P.SE PALAZZETTO DELLO SPORT

Durante le giornate di qualificazione, l’evento si svolgerà solo la mattina, in orario scolastico, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

FINALE CON ORARIO PROLUNGATO (Novità)

GIOVEDI 9 MAGGIO 2019 PARMA PALASPORT “CITI”

La finale della settima edizione verrà disputata il giorno: GIOVEDI 9 MAGGIO 2019. La finale si svolgerà in modalità continuata, con pau-sa pranzo (pranzo a sacco offerto dall’organizzazione), seguendo il seguente programma di massima:

Programma di massima valido per la finale

Dalle ore 8.00 alle ore 9.15 Arrivo delle classi partecipanti

Dalle ore 9,15 alle ore 9,30 Cerimoniale di apertura e saluto delle autorità

Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 Attività sportiva

Dalle ore 12,30 alle ore 14,00 Pausa pranzo

Dalle ore 14,00 alle ore 15,00 Ripresa delle attività sportive

Dalle ore 15,00 alle ore 15.30 Cerimonia delle premiazioni

