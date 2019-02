Notte di controlli: 100 carabinieri in azione, due arresti. Inseguimento nella Bassa: recuperato un fuoristrada rubato

I carabinieri hanno eseguito la scorsa notte un servizio straordinario di controllo del territorio: sono stati impegnati 100 uomini e 50 automezzi delle quattro Compagnie (Parma, Fidenza Salsomaggiore e Borgotaro) per prevenire reati, contro le violazioni al Codice della strada e per controllare una quarantina di persone agli arresti domiciliari.

Un fuoristrada rubato nei giorni scorsi a Pesaro è stato recuperato nella Bassa. C'è stato un inseguimento, iniziato a Copermio e concluso a Bocca d’Enza (Sorbolo Mezzani), finché alcune persone che viaggiavano sul mezzo sono fuggite a piedi. Nel veicolo sono stati trovati diversi arnesi da scasso.

A Colorno è stato arrestato un 26enne albanese che aveva poco meno di 5 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. A Traversetolo è stato arrestato un 34enne romeno arrivato dalla provincia di Reggio Emilia, che ha sfondato la vetrata di una tabaccheria e ha preso il registratore di cassa e diversi pacchetti di sigarette (la refurtiva è stata recuperata).

Una 44enne è stata denunciata a Salsomaggiore perché aveva arnesi da scasso.

I carabinieri hanno denunciato un albanese, nato nel 1993 e domiciliato Colorno, in possesso di 0,96 grammi di cocaina, suddivisa in due dosi pronte per lo spaccio.



Sono state identificate in tutto 420 persone e sono stati controllati 305 veicoli. Denunciate 5 persone per guida in stato di ebbrezza a Parma, Salsomaggiore e Borgotaro. I controlli sono stati coordinati e diretti dal comandante provinciale, colonnello Salvatore Altavilla.

Nel video, le immagini e le interviste del 12TgParma