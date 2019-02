Nel carcere di Parma nasce una lavanderia industriale Video

Un’attività di lavanderia industriale che gestirà 7.000 quintali di biancheria all’anno, conferita da strutture socio-sanitarie ed alberghiere del Nord Italia. È quella ormai prossima all’avvio, all’interno degli Istituti penitenziari di Parma nell’ambito del progetto «Sprigioniamo il lavoro».

LAVORO PER 16 DETENUTI

Un’iniziativa che prevede un investimento complessivo pari a 500mila euro e che ha avuto il significativo sostegno da parte di Fondazione Cariparma, che con 350mila euro messi sul piatto della bilancia sosterrà tutte le spese necessarie all’acquisto dei macchinari industriali ed all’adeguamento degli impianti energetici. Responsabile dello sviluppo delle attività riguardanti il progetto – che, una volta a pieno regime, garantirà occupazione per 16 detenuti – sarà la Libelabor, società consortile a responsabilità limitata composta da Gruppo Gesin Proges, Cooperativa Sociale Biricca, G.S.G. Srl, Multiservice e Bowe 2014.

ANZIANI E DISABILI

La Libelabor si farà carico della copertura dei costi derivanti dall’inserimento lavorativo esterno al carcere dei detenuti. Ed inoltre, le aziende sosterranno progetti a favore di detenuti anziani e disabili, che non possono partecipare alle attività lavorative per ragioni di età o di salute. «È un progetto che, nel suo lungo iter, ha incontrato non poche difficoltà, poi brillantemente superate grazie alla proficua collaborazione con queste solide realtà imprenditoriali del territorio che hanno aderito», ha riferito il direttore degli Istituti penitenziari di Parma, Carlo Berdini, illustrando i contenuti dell’iniziativa accanto, tra gli altri, a Roberto Cavalieri, Garante dei detenuti del Comune di Parma.

SPRIGIONIAMO IL LAVORO

La convenzione ha una durata decennale e le aziende investiranno circa 150mila euro, per il completamento dell’allestimento della lavanderia.

A «Sprigioniamo il lavoro» hanno aderito pure l’Unione parmense degli industriali e la Confederazione nazionale dell’artigianato di Parma. «Crediamo fortemente nel valore sociale di questo progetto – ha affermato Gino Gandolfi, presidente di Fondazione Cariparma -: l’esperienza del carcere deve essere proficua sul piano della rieducazione delle persone che vivono lo stato detentivo. “Sprigioniamo il lavoro” va nella giusta direzione, perché darà loro la possibilità di acquisire competenze utili, spendibili in futuro sul mercato del lavoro». V.R.

