Vendevano fino a mezzo chilo di droga al giorno: arrestati 8 magrebini fornitori dei pusher di diverse città

I carabinieri del nucleo investigativo di Parma, attraverso intercettazioni e pedinamenti, sono riusciti a ricostruire una vasta rete di spaccio che coinvolge anche il territorio di Modena e di Bologna. Questa mattina è stata dunque data esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto indagati, tutti magrebini, per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Più nello specifico a Modena i carabinieri hanno individuato due fratelli, marocchini, attivi nella distribuzione all’ingrosso di cocaina: riuscivano a piazzarne fino a quasi mezzo chilo al giorno.

Sempre a Modena, altre due persone, una delle quali gestore di una barberia nella città emiliana riceveva dal Marocco proposte di acquisto di partite di stupefacente dislocate in varie parti d’Italia, non consegnate per motivi diversi ai clienti cui erano destinate e quindi ancora nella disponibilità del corriere.

Nel corso dell’attività sono stati sequestrati complessivamente circa 200 chili di hashish e 100 grammi di cocaina. Il valore dello stupefacente è di circa 200mila euro: nella sola serata del 29 febbraio 2016, sulla A1, vicino al casello autostradale di Parma, i militari del nucleo investigativo hanno rinvenuto stipati, nel bagagliaio di un’auto partita da Roma, 180 chili di hashish.

