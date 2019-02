"I talenti delle donne", premiate Annalisa Sassi e (alla memoria) Caterina Dallara

Seconda edizione dei premi “Fidapa Bpw - I talenti delle donne”. Riconoscimenti attribuiti, oggi, ad Annalisa Sassi, presidente dell'Upi, e alla memoria a Caterina Dallara, scomparsa nel 2007. Iniziativa inserita anche quest’anno nel calendario degli eventi che l’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Parma propone per celebrare l’8 marzo e per promuovere le tematiche del "mondo femminile", nelle diverse accezioni, e il protagonismo delle donne nei diversi settori della vita pubblica e privata: anche questo premio vuole far riflettere sulle capacità, potenzialità e sulla autorevolezza delle donne. Vuole valorizzare, anche, il loro sguardo sul mondo, rappresentando opportunità, difficoltà e traguardi raggiunti dalle donne di Parma e oltre. I due riconoscimenti di questa edizione sono stati consegnati in Municipio dall'assessora alle Pari opportunità Nicoletta Paci, dal presidente del Consiglio comunale Alessandro Tassi Carboni e dalla presidente dell’associazione FIDAPA Manuela Amadei. Premiata Annalisa Sassi, un'imprenditrice di successo, la prima donna a guidare l’Unione parmense degli industriali, "esempio e ispirazione anche per le nuove generazioni". Premiata “alla memoria” anche Caterina Dallara "una donna che, in un settore tradizionalmente maschile come quello dei motori, ha lasciato un segno tangibile del suo talento". A ritirare il premio sono stati il padre Gian Paolo e la sorella Angelica.