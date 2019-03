Forum Unesco "scippato" a Parma? Dal Comune nuove accuse al governo. Nel video del 12TgParma, intervista all'assessore Cristiano Casa.

FORZA ITALIA: "PARLAMENTARI E GOVERNO SI ATTIVINO A FAVORE DI PARMA. PIZZAROTTI RISCHIA DI FARE DANNI ALLA CITTA' ". Francesca Gambarini, commissario provinciale di Forza Italia, ed Elisabetta Isi, commissario comunale, commentano: "I dissidi tra il sindaco Pizzarotti e il suo ex partito, il Movimento 5 Stelle - dicono in una nota - rischiano ancora una volta di danneggiare la nostra città. Parma, città creativa della gastronomia Unesco e capitale della Cultura 2020, sarebbe la sede più adatta per questo evento. Ci rivolgiamo ai parlamentari parmensi e al Governo invitandoli ad attivarsi per fare in modo che Parma venga scelta per il forum. Fatto sta che di nuovo Pizzarotti rischia di fare un danno alla città di cui (se ancora se lo ricorda) è sindaco".