Furto in abitazione: rubate chitarre da collezione e oggetti preziosi, bottino da 200mila euro

Furto in abitazione con un bottino a dir poco ingente, oggi a Felino, fra le 16 e le 18. I malviventi si sono fatti strada con un martello pneumatico e hanno rubato preziose chitarre da collezione. I ladri hanno anche portato via oggetti in oro. Il bottino ha un valore totale di 200mila euro. Indagano i carabinieri. I dettagli nel video del 12TgParma.