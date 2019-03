Partenza soft per il Reddito di cittadinanza nel primo giorno utile per la consegna della documentazione per richiedere il sussidio. Niente o poche code agli sportelli postali e ai caf, anche a Parma, ma molto interesse, mentre con il codice Spid l’operazione è possibile anche sul portale apposito.

Guarda il servizio di 12Tg Parma.