Nei giorni scorsi aveva già scatenato un putiferio in stazione, perché non voleva scendere da un treno fermo per uno sciopero. Ieri, l'uomo - originario del Bangladesh - visibilmente ubriaco, ha fatto di nuovo <il matto> nell'atrio della stazione,avventandosi poi su due agenti della Polfer che cercavano di calmarlo. E' intervenuta una volante: è stato arrestato per violenza, resistenza e

lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

In manette, invece, il rapinatore che ha rubato alcolici e poi aggredito il vigilante che l'ha sorpreso.

Guarda il servizio di 12Tg Parma.