"I like Parma": Palazzo Ducale e Palazzo Rangoni aperti nel weekend delle Giornate Fai di primavera

Dopo il successo dell’edizione autunnale torna, sabato 23 e domenica 24 marzo, in occasione delle Giornate Fai di Primavera, “I like Parma – Un patrimonio da vivere”, che vedrà nuovamente insieme il Comune di Parma e la Delegazione Fai di Parma, oltre alle principali istituzioni e realtà culturali del territorio, per offrire a cittadini e turisti un ricchissimo programma di aperture straordinarie di palazzi e monumenti con visite guidate nei più affascinanti musei e gallerie d’arte cittadine, concerti e un calendario di attività pensate ad hoc per i più piccoli.



Per due giorni Parma si svela, invitando adulti, bambini e scuole a prendere parte ad un viaggio tra le bellezze architettoniche e la storia dei suoi capolavori, ma anche a scoprire luoghi meno noti, tesori nascosti e interessanti curiosità dell’incantevole patrimonio artistico della città. Ad accompagnare i visitatori, rendendo più piacevole questo viaggio, sarà una mappa, realizzata da Parma Illustrata, da completare con insoliti e originali sticker. Gli otto adesivi, raffiguranti simboli e personaggi rappresentativi di Parma, saranno consegnati visitando i luoghi aperti di “I like Parma”: un modo divertente per scandire e ricordare le tappe di questo lungo weekend dedicato al patrimonio artistico.

Come spiega l'assessore Michele Guerra nella video-intervista del 12TgParma, fra i luoghi che saranno aperti al pubblico, il Palazzo Ducale e Palazzo Rangoni, sede della prefettura. Altri palazzi, musei e istituzioni culturali apriranno le porte ai visitatori offrendo la gratuità dell’ingresso e speciali visite guidate nel corso del weekend. Tra questi il Palazzo del Municipio, con le visite alla Sala Consiliare e alla Quadreria, e l’ex Palazzo della Provincia, con la Sala del Consiglio affrescata da Armando Pizzinato, situato sul lato sud di piazzale della Pace e sede provvisoria del nuovo Laboratorio Aperto, del Comune di Parma, dedicato al tema della cultura dell’eccellenza agroalimentare.

“Aprire al pubblico Palazzo Ducale – ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Parma, colonnello Salvatore Altavilla – è un'operazione in linea con i nostri capisaldi, incentrati su sicurezza e tutela del patrimonio: proprio come la cultura infatti, anche la sicurezza si fonda sui concetti di apertura, condivisione e sinergia. Il percorso previsto per il 23 e 24 marzo all'interno del Palazzo Ducale vuole essere di massima accoglienza e fruizione per tutti i visitatori di questi spazi”.

“I luoghi cittadini – sottolinea il prefetto Giuseppe Forlani – sono soprattutto spazi identitari, in grado di raccontare la propria storia e farla conoscere, rendendola partecipata: in questo momento la condivisione e la riappropriazione di una identità cittadina e oltre è quanto mai importante”.

“Un aspetto significativo – dice Giovanni Fracasso, responsabile della delegazione Fai di Parma - sul quale abbiamo molto investito per la due giorni del 23 e 24 marzo è di pensare ad una vera e propria festa per tutta la città da vivere nei luoghi preziosi del patrimonio cittadino di fianco ai quali passiamo quotidianamente senza viverli e apprezzarli sufficientemente, con una formula che vorremmo si consolidasse da ora al 2020”.

“Uno dei nostri compiti – ha concluso l'assessore comunale alla Cultura Michele Guerra – è quello di creare nuovi spazi per la cultura e valorizzare quelli splendidi che già abbiamo. “I Like Parma” vuole riportare l'attenzione su quanta importanza abbiano i luoghi del patrimonio cittadino, da vivere in modo transgenerazionale, in una dimensione anche giocosa, con l'obiettivo e la volontà di essere connessi al nostro presente e riscoprire la nostra città. La strada giusta per le istituzioni è allinearsi, lavorando insieme per questo obiettivo”.

