Anche Parma scenderà in piazza per il "Climate Strike", lo "sciopero globale" contro i cambiamenti climatici

L'attivista 16enne svedese Greta Thunberg, promotrice delle marce dei giovani per il clima in tutta Europa, proposta per il premio Nobel per la pace da tre parlamentari norvegesi per il suo impegno contro la crisi climatica e il riscaldamento globale. "Non c'è più tempo, anche gli adulti devono agire", dice l’adolescente al quotidiano nazionale La Repubblica. La giovanissima fa appello ai suoi coetanei: "Mobilitiamoci tutti per avere cambiamenti reali".

Intanto per domani (venerdì 15 marzo) è previsto lo Strike4Climate, lo sciopero globale contro il cambiamento climatico. Una manifestazione si svolgerà anche a Parma: i dettagli e le interviste nel video del 12TgParma.