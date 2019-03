Lenzuolata contro la ciclabile nel greto. E 2mila firme per "salvare" il centro storico Video

Lenzuolata contro la ciclabile nel greto. E 2mila firme per "salvare" il centro storico. Guarda il servizio di 12Tg Parma.

Ecco i 10 punti della petizione del Comitato Parma in Centro.

I cittadini sottoscrittori, chiedono all’amministrazione Comunale

1. La Temporanea sospensione delle recenti limitazioni al traffico nel centro storico introdotte, come ad esempio l’avvio di nuovi varchi elettronici.

2. La sospensione dei lavori di ampliamento del marciapiede di via Mazzini.

3. Ripensamento alle strategie di trasporto pubblico urbano al fine di garantire una più conveniente, rapida ed ampia accessibilità al centro storico dal resto della città e della periferia nelle 24 ore.

4. L’avvio di un tavolo di confronto con cittadini, residenti, commercianti ed altri portatori di interessi per verificare le necessarie modifiche al PUMS al fine di garantire la massima accessibilità possibile del centro storico compatibilmente con una mobilità privata e pubblica sostenibile non solo sul piano ambientale, ma anche su quello sociale, famigliare e dell’economia locale del quartiere Parma Centro.

5. L’avvio di sperimentazioni a termine in tema di raccolta differenziata, condivise con i locali portatori di interesse del quartiere, per verificare in tempi brevi effetti e benefici per eventualmente renderle definitive.

6. L’avvio di sperimentazioni a termine di politiche commerciali, tra cui anche quelle in campo di tassazione locale (ad es. no tax area), condivise con i locali portatori di interesse del quartiere, per verificare in tempi brevi effetti e benefici per eventualmente renderle definitive.

7. Potenziamento dei presidi di sicurezza visibili, anche H24 e delle operazioni di controllo del territorio.

8. Potenziamento di servizi igienici pubblici nel centro storico.

9. Rivedere la regolamentazione dei momenti di aggregazione giovanile nelle ore notturne in modo da garantire il diritto al divertimento nel pieno rispetto del diritto alla quiete pubblica dei residenti.

10. Reperimento aree parcheggio provvisorie per residenti e a rotazione a vantaggio della zona sud est in attesa di dare attuazione, come da PUMS, a parcheggio in zona Stradone.