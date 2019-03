12 Tv Parma, tante novità da domani: si parte alle 6 con il Tg Mattina Video

Scattano domani le tante novità che riguardano la programmazione di 12 Tv Parma, che offrirà più sport, più informazione e più approfondimenti.

NEWS AL MATTINO

La «rivoluzione» partirà già di prima mattina, con il nuovo format «12 Tg Mattina», che tutti i giorni a partire dalle 6 e fino alle 8 offrirà una selezione delle notizie più importanti della giornata precedente e altre notizie che non hanno trovato spazio nei telegiornali del giorno prima. Un modo per cominciare la giornata avendo il quadro dell'informazione locale aggiornato solo a poche ore prima.

ANTEPRIMA TG

Sempre rimanendo sul fronte dell'informazione, l'altra grande novità che parte oggi è quella relativa alla fascia oraria che precede l'edizione serale del telegiornale. Alle 19, infatti, 12 Tv Parma proporrà un'anteprima del tg in cui saranno trattati i fatti del giorno più importanti.

SPORT TODAY

A questo seguirà alle 19.05 l'altro pezzo forte di questa trasformazione dell'offerta televisiva: «Sport today», un vero e proprio telegiornale sportivo, con notizie, interviste e approfondimenti, in cui il protagonista sarà com'è ovvio il Parma calcio, con la presenza di giornalisti, opinionisti, esperti e tecnici. Ma in questo nuovo contenitore dedicato allo sport troveranno quotidianamente spazio anche le altre discipline, dal baseballl al football americano, dal rugby alla pallavolo, dal basket al ciclismo: sport considerati minori ma che a Parma contano tanti appassionati, che da domani potranno trovare su 12 Tv Parma un tg sportivo quotidiano che si occupa anche di queste discipline.

IL FATTO DEL GIORNO

Rimane invariato l'appuntamento pre tg delle 19.25 con «Il fatto del giorno», in cui vengono anticipate le principali notizie che i lettori potranno trovare sulla Gazzetta di Parma del giorno successivo.

LE NUOVE RUBRICHE

Invariato anche l'appuntamento serale con il telegiornale delle 19.30, che però si arricchirà di cinque nuove rubriche, in onda dal lunedì al venerdì: saranno dedicate ai libri, all'hi-tech, all'economia, al green e alla moda.

DOPO IL TG

Le novità in materia di informazione e approfondimento non si limiteranno al pre tg e al tg, ma anche al dopo tg. Ogni sera alle 20.10, dal lunedì al giovedì, su 12 Tv Parma andrà in onda «Il punto», un approfondimento del telegiornale in cui insieme a due ospiti si parlerà del tema più importante del giorno.

Il venerdì, invece, al posto del Punto ci saranno due rubriche che finora i parmigiani hanno avuto modo di apprezzare sul sito internet della Gazzetta di Parma: «Cinefilo», a cura di Filiberto Molossi e dedicato alle novità cinematografiche, e «Velluto rosso», a cura di Mara Pedrabissi e dedicato al teatro.

COLLEGAMENTI CON IL SITO

Tutti i giorni, poi, più volte al giorno, su 12 Tv Parma ci saranno collegamenti in diretta con la redazione del sito www.gazzettadiparma.it. r.c.