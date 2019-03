Una settimana di arte per tutti con Enrico Valenti, il papà dei pupazzi tivù Video

Il Comune di Parma promuove la seconda edizione di “The Artist Is Present”: progetto che prevede, ogni anno, la permanenza nella nostra città di un artista invitato a lavorare in uno spazio pubblico per lasciare in dono, alla fine del periodo, una sua creazione alla nostra comunità.

Dopo il successo dello scorso anno, con l'ospitalità in città del re dei pupari Mimmo Cuticchio, questa edizione vedrà protagonista Enrico Valenti del Gruppo 80, che si fermerà in residenza artistica a Parma da martedì 26 a domenica 31 marzo.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Università di Parma, il Teatro delle Briciole e Unima – Unione Internazionale della Marionetta, animerà la città con svariati appuntamenti, tra cui incontri, spettacoli e dimostrazioni, consentendo al pubblico, per quasi una settimana, di avvicinarsi all’arte di Valenti per conoscere a fondo questo straordinario artista.

A fianco del Castello dei Burattini, in via Macedonio Melloni 1, verrà ricostruito un laboratorio a vista dove Enrico Valenti, il “papà” dei pupazzi protagonisti di molti programmi televisivi degli anni ‘80, si dedicherà a creare e modellare, raccontandosi intanto al pubblico.

“Il Castello dei Burattini – ha detto l'assessore alla Cultura Michele Guerra – è la sede ideale per ospitare Enrico Valenti: un artista che ha segnato l'immaginario di molte generazioni con i suoi personaggi innovativi. La magia del teatro di figura è da sempre in grado di coinvolgere un pubblico eterogeneo di adulti e bambini”.

“Durante l'incontro che Valenti terrà nella nostra Università – ha sottolineato Sara Martin, docente di Televisione e nuovi media presso il Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università di Parma – avremo l'occasione di affrontare le tematiche legate alla nascita del Gruppo 80 e al loro approccio innovativo”.

“Il teatro di figura – ha aggiunto Alessandra Belledi, direttrice artistica del Teatro delle Briciole – è una espressione artistica intergenerazionale, in grado di coinvolgere e appassionare, a livelli diversi, un pubblico di tutte le età”.

Infine Enrico Valenti, che, anche durante la conferenza stampa, ha “dialogato” con le sue creazioni, ha espresso la sua soddisfazione nel partecipare al progetto nella nostra città: “dietro queste opere c'è tanto lavoro e tanta passione e sono felice di poter condividere i segreti delle mie mani con il pubblico che verrà a trovarmi”.

L’inaugurazione del laboratorio, che resterà aperto al pubblico fino a domenica 31 marzo, si terrà martedì 26 marzo alle ore 17.30.

Sarà quindi possibile scoprire le tecniche con cui sono stati costruiti ed animati Uan, Five, Ambrogio e tanti altri loro “colleghi”, ripensare il loro ruolo all’interno della televisione commerciale degli anni ‘80 e la loro interazione con personaggi quali Paolo Bonolis, Licia Colò e Gerry Scotti.

Per l’occasione Enrico Valenti sarà coadiuvato, nelle attività di laboratorio e nelle dimostrazioni, da Donatella Sturla, una delle animatrici che hanno reso famose le creature del Gruppo 80.

Durante la settimana saranno inoltre esposti i bozzetti e le tavole dello scenografo Enrico Dusi: collaboratore del Gruppo 80 fin dagli esordi, Dusi è autore delle scene di molte edizioni dei programmi della fascia ragazzi come Bim Bum Bam, Ciao Ciao e Super 7, nonché, in tempi più recenti, di svariati allestimenti di Zelig; attualmente è docente di scenografia all’Accademia Santa Giulia di Brescia.

Il periodo di permanenza sarà inoltre arricchito, giovedì 28 marzo alle ore 11.30 presso l’Aula Ferrari dell’Università di Parma, da un incontro in cui Valenti racconterà la nascita del Gruppo 80 agli albori della tv commerciale.

A dialogare con Valenti sarà Sara Martin, docente di Televisione e nuovi media presso il Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università di Parma.

Domenica 31 marzo, alle ore 11 alla Galleria San Ludovico, si terrà l’incontro - spettacolo “Back to the 80s” con i fondatori del Gruppo 80 Enrico Valenti e Kitty Perria e i conduttori di “Bim Bum Bam” Carlotta Pisoni Brambilla e Roberto Ceriotti.

Orari di apertura laboratorio:

Martedì 26 marzo dalle 17.30 alle 19.30

da mercoledì 27 a sabato 30 marzo dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

domenica 31 marzo dalle 15.00 alle 19.00

Programma Iniziative

Martedì 26 marzo, ore 17.30, via Melloni 1/A

Inaugurazione Residenza Artistica

Giovedì 28 marzo, ore 11.30

Università di Parma Aula Ferrari, plesso di via D’Azeglio

Il Gruppo 80 e la tv commerciale

Incontro con Enrico Valenti.

Domenica 31 marzo, ore 11.00

Galleria San Ludovico, Borgo del Parmigianino 2

Back To The 80s

Incontro - spettacolo

Interverranno i fondatori del Gruppo 80 Enrico Valenti e Kitty Perria e i conduttori di “Bim Bum Bam” Carlotta Pisoni Brambilla e Roberto Ceriotti.

Nel corso dell’evento i pupazzi saranno animati da: Stefania Buzzetti (attrice e doppiatrice di “Ullallà”, un personaggio della trasmissione Passaparola), Laura Franzoso, Donatella Sturla, Enrico Valenti e, per una dimostrazione di teatro su nero, Kitty Perria.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Domenica 31 marzo, ore 16.00

Castello dei Burattini, via Melloni 3/a

Donazione delle opere realizzate nel laboratorio di via Melloni 1/a durante la residenza a Parma.

Per informazioni:

Castello dei Burattini 0521.031631/218925

www.castellodeiburattini.it