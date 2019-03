Mentre cammina con gli amici rompe il vetro di un bus, 17enne nei guai Video

Mentre cammina con gli amici rompe il vetro di un bus, 17enne nei guai. E' successo ieri in viale Mentana. Il gruppo di 5 studenti minorenni è stato identificato e uno di loro, già con precedenti di polizia, denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e danneggiamento aggravato.

In Via San Leonardo all' Ipercoop un moldavo di 24 anni è stato sorpreso a rubare. E' stato indagato a piede libero per furto aggravato di superalcolici per un importo di euro 100 circa.

Guarda il servizio di 12Tg Parma.