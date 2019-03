Italia in Comune si allea con + Europa. Pizzarotti: "Deciderò a giorni se candidarmi"

+Europa e Italia in Comune di Federico Pizzarotti hanno siglato una intesa per liste comuni alle elezioni europee. E’ quanto è stato annunciato in una conferenza stampa dai vertici dei due partiti.

«E' con malcelata soddisfazione - ha detto Benedetto della Vedova, segretario di +Europa - che annuncio questo accordo elettorale. Iniziamo a lavorare insieme per le elezioni europee e anche per alcune situazioni alle prossime amministrative, poi in futuro chissà...».

Federico Pizzarotti ha sottolineato che i due soggetti «hanno diversi livelli di radicamento», dato che Italia in Comune nasce dall’esperienza di alcuni sindaci, e +Europa parte da una dimensione sovrannazionale, ma entrambe «condividono dei valori come quello che l’Europa è un valore aggiunto».

Quanto alla soglia del 4% prevista dalla legge elettorale, il coordinatore di Italia in Comune, Alessi Pascucci ha detto: «ci candidiamo per superarla di gran lunga. Non ci accontentiamo di portare la nostra bandiera, vogliamo cambiare le cose».

Della Vedova ha anche detto che è in corso un dialogo anche con altri soggetti, come il Pde di Francesco Rutelli e Volt, per cercare di ampliare il perimetro dell’accordo elettorale. Non c'è invece interlocuzione con i Verdi, con i quali poche settimane fa Italia in Comune aveva annunciato una intesa per le europee. A far saltare l’accordo, ha detto Pizzarotti, sono state «questioni programmatiche», in merito alle quale Gianfranco Spadaccia, presidente di +Europa ha sottolineato il diverso approccio con i Verdi rispetto a questioni come la Tav e gli Ogm.

QUanto alla composizione delle liste Della Vedova ha affermato che si candiderà, mentre Pizzarotti non l’ha escluso: «ho la salda volontà di concludere il mio mandato a Parma, ma c'è da tener conto della dimensione nazionale del nostro Movimento, quindi deciderò nelle prossime settimane».

La rabbia dei Verdi contro Pizzarotti

«Ho appreso, anzi abbiamo appreso, come Verdi che il movimento politico Italia in Comune di Federico Pizzarotti ha deciso di non allearsi più con i Verdi per le prossime elezioni europee ma con più Europa di Benedetto Della Vedova, eppure Pizzarotti aveva assunto con i Verdi delle intese politiche e annunciato l’alleanza in eventi pubblici. Non mi sento, e non ci sentiamo assolutamente, la sposa o lo sposo abbandonati sull'altare anzi. Ma in nome dell’Ecologia della politica è bene per chi legge, che così potrà farsi un’idea, cosa è accaduto in questi mesi». Così il leader dei Verdi Angelo Bonelli si sfoga in un lungo post su facebook ricostruendo tappe, incontri e passaggi per una lista in comune con il movimento di Pizzarotti.

«Dal 14 di marzo - dice Bonelli - nessuno ha più risposto al telefono a partire da Pizzarotti. Neanche fossimo venditori petulanti, con tutto il rispetto per i venditori, ma l'educazione è sempre atto necessario nelle relazioni tra persone. Il 26 marzo Alessio Pascucci va alla trasmissione televisiva Rai Agorà e comunica che Italia in Comune farà la lista con più Europa e si chiamerà Più Europa in Comune».

«Tutto questo - racconta - dopo conferenze stampa, eventi pubblici, interviste dove Italia in Comune annunciava alleanza con I Verdi. Che lezione di stile! Da quando faccio politica non ho mai visto una cosa del genere: ora nessuno parli che il nuovo che avanza è meglio del vecchio perchè se è così ridatemi il vecchio. Noi Verdi proseguiremo la nostra strada per dare voce e spazio alle centinaia di migliaia di giovani che urlano per chiedere provvedimenti urgenti contro il cambiamento climatico, alle donne che si battono contro le politiche regressive di questo governo, a chi lavora contro le politiche di odio della Lega di Salvini, ma principalmente per costruire una società dove si lavori per la conversione ecologica di un modello produttivo inquinante e dannoso per l’economia perchè la svolta ecologista è un’opportunità per l’economia e per il lavoro. Una lista ecologista, civica, europeista, femminista e sociale».