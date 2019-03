Tragedia in una frazione di Fidenza, durante una furibonda lite in famiglia il figlio ha colpito a martellate il padre. Il 72enne, ricoverato in ospedale, è morto 20 ore dopo per le gravi lesioni riportate. Arrestato il 35enne con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Ora è in stato di fermo in una struttura protetta.