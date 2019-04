Tre auto coinvolte, sei persone ferite tra cui tre bambini. E fra loro una intera famiglia - papà, mamma e tre fratellini dagli 1 ai 6 anni - residente a Busseto. E' questo il bilancio del pauroso incidente di ieri sera nel Piacentino.

Una dei tre bimbi bussetani, trasportata al Maggiore in elicottero, resta ricoverata in Rianimazione. Grave anche il fratellino più piccolo e condizioni critiche per la mamma: entrambi sono in prognosi riservata.

Guarda il servizio di 12Tg Parma.