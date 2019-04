Affollato incontro del Comitato: "Basta divieti: il centro muore". E Casa inondato di domande Video

Affollata assemblea ieri sera all'interno del palazzo delle Orsoline dal comitato «Parma in centro» per presentare la petizione sottoscritta da 2500 firmatari e presentata in Comune per essere discussa in consiglio comunale entro 60 giorni. A rappresentare il Comune c'era, come annunciato l'assessore al Commercio Cristiano Casa, (oltre al consigliere di minoranza Fabrizio Pezzuto) con assenze giustificate del sindaco Pizzarotti e del vicesindaco Bosi e molta delusione segnalata dai promotori per «l'assenza invece ingiustificata dell'assessore Benassi che non ha risposto in alcun modo al nostro invito». In un clima del tutto civile i presenti hanno usato toni accorati per far capire che «se il Comune non ci ascolta e va avanti per la strada annunciata di pedonalizzazione totale del centro, il centro fra 10 anni sarà morto». Diverse le richieste presentate a Casa. I residenti chiedono «di poter avere almeno delle agevolazioni per fare accedere alle nostre case i parenti e gli amici con permessi che consentano a costi calmierati, e non di 5 euro per due ore, di consentire a chi ha una famiglia di poter essere meno isolato di adesso».

