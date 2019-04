Con due mesi di anticipo, ecco le graduatorie per l'accesso agli asili Video

Svelati ieri in diretta durante ParmaEuropa e con un mese di anticipo i dati delle iscrizioni a nidi materne comunali.

Per le Scuole dell’Infanzia, per l’anno scolastico 2019/2020, sono stati assegnati 1031 posti, con 584 domande in lista di attesa e 3 posti da assegnare.

Per i Nidi d’infanzia, per l’anno scolastico 2019/2020, sono stati assegnati 795 posti, con 499 domande in lista d’attesa e 27 posti da assegnare.

Lo scorso anno, alla data di approvazione della graduatoria per l’a.s. 2018/19 erano stati assegnati 1118 posti di Scuola Infanzia e 831 posti di Nido d’Infanzia.



Questa prima graduatoria di assegnazione non è definitiva, potrà essere modificata sulla base delle scelte delle famiglie assegnatarie di posti non corrispondenti alla prima scelta e a seguito di eventuali ritiri dal servizio.

