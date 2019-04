Qui Cibus Connect - Food e agroalimentare, preoccupano i dazi Usa Video

«Sul protezionismo non si può vincere da soli. La sfida aperta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui dazi la possiamo vincere solo a livello europeo. Ma se dovessi scommettere sull'effettivo varo della politica dei dazi Usa scommetterei personalmente di no». Lo ha detto l’europarlamentare Paolo de Castro, primo vice presidente della Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo, a margine dell’inaugurazione di Cibus Connect, in cartellone oggi e domani alla Fiera di Parma.

«Se c'è una possibilità sulla trattativa con gli Stati Uniti, la dimensione per affrontarla ce l’ha solo l’Europa - ha sottolineato De Castro - che rappresenta il 23% della ricchezza mondiale, sotto di un solo punto agli Usa (24%). Inoltre l'amministrazione Usa deve tener presente che l’Unione Europea importa quasi il 90% del proprio fabbisogno di soia proprio dagli Stati Uniti. Certo - ha ammesso - il momento della sfida dei dazi è il peggiore, non abbiamo il parlamento, ma solo come Europa possiamo controbilanciare le mosse di Trump».

«Abbiamo timori della Brexit e dei dazi proposti dal presidente Usa Donald Trump, ma il vero timore per l’industria alimentare italiana è la guerra che ci stanno facendo con i semafori contro la dieta Mediterranea». Lo ha detto il presidente di Federalimentare Ivano Vacondio all’inaugurazione di Cibus Connect, oggi e domani alla Fiera di Parma.

Nel mercato inglese, ha aggiunto Vacondio, «sta facendo più danni il semaforo a punti che la paventata Brexit. E quello che, con una buona azione di squadra, abbiamo sbattuto fuori dalla porta si sta riproponendo dalla finestra». Giudizio in bianco e nero invece da parte del n.1 della rappresentanza dell’industria alimentare sull'italian sounding: «E' evidente la corsa nel mondo all’imitazione dei nostri prodotti, lo fanno perchè siamo innegabilmente i più bravi nell’offerta di cibo di qualità e questo ci colma di orgoglio. Come è una meraviglia vedere qui a Cibus Connect tanti imprenditori che, nonostante tutto, hanno ancora voglia di stare in una competizione così agguerrita. Ma dalla voglia di mangiare italiano, di imitare il nostro stile a tavola e l’eleganza delle nostre produzioni alimentari ci sono danni dalle imitazioni, ma anche opportunità» ha concluso il presidente di Federalimentare Vacondio.

