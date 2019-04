Da lunedì chiude il cavalcavia dell'Asolana sull'Autosole - Le strade alternative

La prefettura di Parma ha reso noto che dal prossimo 15 aprile dovranno essere effettuati lavori conservativi di manutenzione del cavalcavia della SP343 Asolana sovrastante l’Autostrada A1. L’apertura del cantiere comporterà la totale chiusura al traffico dell’infrastruttura per la durata presumibile di giorni 15.

Pertanto i veicoli diretti a San Polo di Torrile e Colorno saranno indirizzati, se provenienti dal casello autostradale, su via Europa verso la tangenziale di Parma in direzione Reggio Emilia, sino all’uscita di via Mantova, per poi percorrere strada Burla – SP72 sino a viale Forlanini dal quale si potrà fare rientro sulla SP343 Asolana. Analogo itinerario per coloro che provengono dal centro cittadino. Al fine di ridurre per quanto possibile i disagi al traffico leggero diretto a Nord quindi verso Colorno, verrà istituito un senso unico di marcia direzione Nord in strada Moletolo nel tratto compreso tra viale delle Esposizione e strada Puppiola e direzione est in strada Puppiola da via Moletolo a via Colorno.





In loco sarà sistemata cartellonistica provvisoria di indirizzamento del traffico.

LE MODIFICHE ALLA VIABILITA'