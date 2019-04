Aggredisce passanti e carabinieri in piazzale della Pace: arrestato un marocchino - Video

Un marocchino pregiudicato ha aggredito lanciando oggetti i passanti in piazza della Pace nella mattina di giovedì. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Parma, impegnati in servizi di controllo nella zona, e non senza fatica lo hanno immobilizzato. L’uomo infatti era fuori di sé e forse a causa del consumo di stupefacenti che gli sono anche stati trovati addosso. È stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e oggi compariva davanti al giudice.