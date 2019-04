Mobilità sostenibile, Parma è ottava a livello nazionale

Legambiente presenta il primo rapporto sulle mobilità a emissioni zero in italia, realizzato in collaborazione con MotusE. Parma (ottavo posto) è ai vertici nazionali. Mobilità a emissioni zero: riduzione dello smog per affrontare la sfida imposta dai cambiamenti climatici spostandosi in bicicletta o e-bike, con i mezzi pubblici a trazione elettrica, compresi i treni urbani o anche a piedi.