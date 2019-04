Fumo di sigarette fa scattare allarme, Space Cinema Campus evacuato

Allarme e tanta paura, ieri sera attorno alle 23 allo Space Cinema al Campus. Durante la proiezione dei film è scattato l'allarme antincendio e il conseguente protocollo, che prevede l' evacuazione delle sale. I film, come riportano molte testimonianze sui social, sono stati interrotti e una voce ha chiesto alle persone nelle sale di uscire. Sono intervenuti Polizia e Vigili del Fuoco. Pare, dopo l'inevitabile paura di un allarme bomba, che a far scattare l'allarme (incendio), appunto, sua stata l'accensione di una sigaretta in sala. Due le ipotesi. Guarda il servizio del Tg Parma