A schia le ruspe sono entrate in azione per la demolizione dell’ex albergo Sporting. Al suo posto (con un intervento di 550 mila euro finanziati da regione e parchi de ducato) sorgerà una piazzetta con anfiteatro e belvedere capace di ospitare eventi ludici ricreativi, culturali e mercatini per la vendita dei prodotti tipici. Questo è il video in time lapse pubblicato dal responsabile marketing marco Rossi sulla pagina fb dei Parchi del Ducato.