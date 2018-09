Autocisa chiusa fra Pontremoli e Berceto: problemi per chi viaggia verso Parma

L'Autocisa (A15) è stata chiusa nel tardo pomeriggio fra i caselli di Pontremoli e Berceto. Per chi arriva dalla Toscana e viaggia in direzione di Parma c'è l'uscita obbligatoria a Pontremoli. Un camion ha perso un carico di bobine metalliche sulla carreggiata.

Attorno alle 19,30 è stata aperta una corsia per permettere ai veicoli bloccati in coda di proseguire in direzione Parma.

Il video è della lettrice Monica: ecco il punto dell'Autocisa in cui è avvenuto l'incidente

Foto di Monica: code in galleria

