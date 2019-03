Lavori al casello A1: ancora una settimana di disagi a Parma

Casello autostradale di Parma: fino alle 6 del 25 rimarranno chiusi l'ingresso in A1 per Milano e l'uscita per chi proviene da Bologna. Saranno installate barriere di sicurezza.

Per chi, provenendo da Bologna, vuole arrivare a Parma l'uscita consigliata è Terre di Canossa - Campegine. Per chi invece vuole da Parma immettersi in A1 in direzione Milano l'ingresso è quello di Parma Ovest.