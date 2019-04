Pilone danneggiato: ponte Vetrioni chiuso. La viabilità alternativa

Ponte sulla Provinciale 28 in località Ponte Vetrioni sul fiume Ceno, nel comune di Varsi, chiuso al transito dalla Provincia per motivi di sicurezza: la decisione coinvolge il primo pilone in direzione Varsi, compromesso con un leggero avvallamento sulla struttura. Sul posto sono presenti i tecnici della Provincia per il monitoraggio della situazione.

Viabilità alternativa per autovetture dirette a Varsi provenienti da Varano: è possibile utilizzare la viabilità alternativa dal ponte che da località Volta di Varano porta in località Marena nel comune di Solignano (Ponte di Specchio) transitando dalla località Zibel per poi immettersi sulla provinciale 112 provinciale per Pessola e ritornando così sulla provinciale 28 appena dopo il ponte chiuso. Per i veicoli oltre i 35 q gli unici percorsi possibili sono dal passo Pellizzone (Bore) e passo Santa Donna da Borgotaro per giungere in Valceno e raggiungere Varsi .