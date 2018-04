Un'auto sbaglia strada: anziché uscire allo svincolo, prosegue. L'automobilista si ferma in corsia di sorpasso e decide di raggiungere ugualmente lo svincolo di uscita. Una manovra pericolosissima, come dimostrano le immagini pubblicate su YouTube dalla polizia stradale di Shanxi Yangquan, in Cina: l'auto ha tagliato la strada a un camion (che si è ribaltato cercando di evitare l'impatto) e ha fatto sbandare un tir. Per poco il mezzo pesante non ha travolto l'auto.