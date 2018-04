Consegne "via aerea" di Amazon Video

Prima ci scherza sopra "Non era quello che avevo in mente quando Amazon ha iniziato a parlare di consegne via aerea", poi però rimprovera l'azienda "Ehi, Amazon, guarda come il fattorino ha trattato il mio pacco durante la consegna. Ma stiamo scherzando?", Artem Russakovskii è l'autore del video e del post pubblicati su Facebook, della scena avvenuta all'esterno della sua abitazione a Oakland, in California. Nel video, ripreso dalle telecamere di sicurezza della villa, un fattorino lancia un pacco nel giardino della villa. Primo tentativo fallito, stessa modalità per il secondo tentativo: riuscito. Il fattorino riprende anche la scena, forse per dimostrare l'avvenuta consegna. Amazon ha risarcito il destinatario e sospeso il fattorino.