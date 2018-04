L'orso consegna il pallone all'arbitro: polemica in Russia

Un orso consegnerà il pallone all'arbitro nella partita inaugurale dei Mondiali di calcio in Russia. Il 14 giugno si giocherà Russia-Arabia Saudita. L'iniziativa non piace agli animalisti: "World Animal Protection", associazione americana con una sede anche a Mosca, chiede che l'orso non sia coinvolto e avanza dubbi sui metodi di addestramento (nel video, l'orso "in azione" in campo, in una prova della consegna del pallone).