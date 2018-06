La caduta del campione statunitense Nicholi Rogatkin è di 3 anni fa: un volo di quasi 23 metri durante la Red Bull Rampage. A renderla nuovamente "virale" e, per così dire, terribilmente attuale è la pubblicazione dello stesso video in slow motion da parte del videomaker Jasper Wesselman. Va ricordato, vista la choccante sequenza, è che Rogatkin era risalito in sella ed aveva terminato la gara. (Musica: bensound.com)