Distrugge Ferrari appena uscita dalla concessionaria

ha voluto immortalare un momento bellissimo con un selfie: «Per la prima volta ala volante di una Ferrari. È davvero bellissimo». Una sensazione che è durata poco per una donna alla guida di un gioiellino appena uscito dalla concessionaria e pagato circa 500mila euro. Pochi metri, e la supercar si è schiantata frontalmente contro una barriera, coinvolgendo anche altre due auto. Era - è il caso di usare il passto - una Ferrari 458 rossa che per essere sitemata avrà bisogno di molti, molti soldi. Le immagini dell’incidente sono state riprese da una telecamera di sorveglianza nella città di Wenling, in Cina. La donna è rimasta ferita nell’impatto, ma non è grave.