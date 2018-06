Molesta la giornalista, lei lo sgrida in diretta tv Video

Un passante la disturba mentre è in diretta cercando di darle un bacio. E' l'ultima, in ordine di tempo, molestia nei confronti di una giornalista ai mondiali di calcio in Russia. Ma Julia Guimaraes, cronista del brasiliano O’Globo, diretta o non diretta, s'infuria e lo riprende a brutto muso: «Non puoi permetterti una cosa del genere, non farlo mai più ok? - ha urlato all’uomo - Rispetto, mi devi rispetto»