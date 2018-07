I capitomboli degli astronauti sulla luna

Tutti ricordiamo le immagini degli astronauti delle missioni Apollo saltellanti allegramente sulla Luna. D’altra parte governare il proprio corpo in assenza di gravità non è facile e ora la Nasa, per il divertimento di chi guarda, ha diffuso alcuni filmati, visibili su Youtube, di astronauti con tute spaziali gonfie mentre cadono sulla superficie lunare.

Tuttavia l’Ente Spaziale statunitense non ha fatto questo solo per far ridere una platea mondiale. Ha invece stilato delle relazioni dettagliate su tutte le cadute degli astronauti, e ha avuto buone ragioni scientifiche per farlo. Nel caso dell’Apollo 15, è stato lo studio della velocità metabolica mentre gli astronauti attraversavano vari tipi di terreno sul nostro satellite: salite, discese o pianure. Per l’Apollo 16 si trattava di valutare le differenze di agilità e movimento sulla Terra e sulla Luna, per capire meglio sia la gravità lunare sia come influenza i movimenti sulla superficie.

Il muoversi in maniera goffa deriva in parte dal fatto che una persona sulla Luna perde peso perchè cambia la forza con cui viene attratta al suolo, che dipende dall’accelerazione di gravità. La massa rimane invece la stessa così come l’inerzia, cioè la resistenza di un corpo alle variazioni dello stato di movimento e che è collegata appunto alla massa, non al peso. Quindi un astronauta che si muove sulla Luna lo fa in molte condizioni diverse rispetto a quelle a cui è abituato e questo, a sua volta, causa una serie di capitomboli.

I ricercatori della Nasa li hanno descritti, spiegando il motivo di ogni caduta nella maniera più accurate possibile. Sono tutte informazioni molto utili, specie ora che è stato annunciato il futuro ritorno dell’uomo sulla Luna.