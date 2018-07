Intervistato da un tv argentina, Maradona è apparso quantomeno affaticato. Rispondendo dal posto di guida di un'auto, l'ex Pibe de oro parla biascicando ed è difficile capire le risposte alle domande. In sostanza, ha detto che ora sta bene (durante i Mondiali di Russia era stato visitato per un malore allo stadio) ma in realtà, a giudicare dalle immagini, sembra essere alquanto affaticato e confuso. Il video è diventato virale e sta facendo discutere sul web.