E' uno dei filmati realizzati alle isole Eolie dall’associazione Filicudi Wildlife Conservation. Questo che pubblichiamo è di un anno fa, ma anche in questi giorni ne girano vari in cui si vede un nursary group mamme con piccoli di almeno una ventina di stenelle». Le stenelle sono della famiglia dei delfini, molto simili per l’aspetto, ma con un corpo più piccolo, snello e slanciato.