Un ragazzo del Minnesota, negli Stati Uniti, si è fermato in mezzo alla strada che stava percorrendo. E' sceso in fretta, lasciando la portiera aperta. La polizia l'ha notato e ha controllato, scoprendo che il giovane aveva quasi investito uno scoiattolo e poi era sceso per cercare di "rianimarlo". L'animale si è poi ripreso. E il video è diventato virale.