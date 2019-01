Sorpresa in diretta: dall'empanada esce un insetto Video

L'empanada perfetta? Di certo non la è quella mostrata durante il programma di cucina «Morfi, todos a la mesa». Lo chef Santiago Giorgini ne mostra una nel momento in cui la telecamera immortala un insetto che esce. Le empanadas sono dei fagottini di pasta ripieni di verdure e/o carne, tipici della Spagna dell'America Latina. Un vero e proprio cibo di culto in Argentina.