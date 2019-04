Video shock: i trichechi si suicidano schiantandosi sulle scogliere

Il video sta facendo il giro del mondo sul web. A causa del cambiamento climatico con lo scioglimento dei ghiacci nell'Artico i trichechi disorientati cercano rifugio sulle scogliere. Però non potendo scivolare sul ghiaccio quando si tuffano in cerca di cibo si schiantano sulle rocce. A filmare il fenomeno è David Attenborough che per Netflix ha girato il documentario in otto puntate "Our Planet"

Video da Netflix