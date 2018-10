Censi, una vita da sindaco (con largo consenso) Video

Il sindaco di Polesine Zibello ha sempre riscosso grandissimo consenso. Quarantaquattro anni, Censi, allora esponente Pd, era diventato sindaco nel 2004 di Polesine Parmense. Poi, terminati i due mandati, si era candidato nel 2014 a Zibello battendo la concorrenza nonostante fosse rimasto implicato in una vicenda di spaccio di sostanze stupefacenti, poi assolto perchè riconosciuto l’uso personale. Nel 2015 era stato il primo promotore della fusione in un unico Comune di Polesine Parmense e Zibello diventando l’anno dopo ancora primo cittadino della nuova entità municipale nonostante una nuova inchiesta, denominata 'Grande Fiumè, vedesse negli atti indicato il suo nome come acquirente di cocaina con le dosi consegnate anche negli uffici del Comune. Anche questo non lo aveva fermato, con la nuova vittoria a capo di una lista civica appoggiata dal Pd. In questi giorni si era candidato per un posto in consiglio provinciale.