Il vescovo Solmi: "Educare i giovani alla vita per il futuro della Chiesa e della nostra terra"

"Diciamo grazie a Dio per questo anno che sta per concludersi e chiediamo perdono per le occasioni in cui non abbiamo fatto il bene a cui eravamo chiamati". Durante la messa di fine anno in Cattedrale, conclusasi con il canto del Te Deum, il vescovo Enrico Solmi ha ripercorso i fatti positivi e negativi che hanno toccato la diocesi e la città, alzando lo sguardo verso le sfide e gli avvenimenti che caratterizzeranno il 2018.

"Se penso al futuro della nostra Chiesa e della nostra terra - ha detto Solmi - in cui i cristiani vivono assieme a tutti, lo penso nel felice intreccio delle generazioni, nel generare e nell’educare i giovani alla vita.

"Siamo giunti all’ultimo giorno dell’anno e siamo a celebrare la solennità della santa famiglia. Vogliamo ricordare situazioni e persone che ci hanno fatto del bene, ma soprattutto le famiglie: quelle di ognuno di noi e quelle che si sono formate quest’anno. Ricordiamo anche chi non è più tra noi, i preti che non ci sono più, i martiri per la fede, quest’anno 23 tra sacerdoti e catechisti morti. Ricordiamo anche le persone che abbiamo nel cuore e quelle che non conosciamo, ma che affidiamo al Signore. Per questo 2017 diciamo grazie e chiediamo perdono per le occasioni in cui non abbiamo fatto il bene a cui eravamo chiamati".