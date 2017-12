Serpagli e i lupi: «Si intervenga subito per controllarli»

«Chi ha le competenze e le risorse economiche per tenere sotto controllo gli animali selvatici si dia da fare al più presto». La richiesta arriva da Gianpaolo Serpagli, consigliere provinciale con delega alla Viabilità, dopo l’investimento di un lupo – che stringeva nelle fauci un cane – a Marano, alla periferia sud della città.

«Il lupo a Marano è la goccia che fa traboccare il vaso – sbotta Serpagli – perché è il chiaro risultato di un fenomeno che non è stato governato».

Il fenomeno a cui si riferisce il consigliere provinciale è quello relativo al controllo della fauna selvatica e delle specie protette.

«Mi rivolgo alla Regione, allo Stato e a tutti quelli che hanno le competenze per farlo, di intervenire al più presto», afferma, ricordando che il controllo degli animali selvatici tocca all’amministrazione regionale, dato che non è più un compito della Provincia.

«Noi – prosegue – abbiamo l’obbligo di installare, lungo la viabilità provinciale, i cartelli che indicano il pericolo di attraversamento degli animali selvatici».

Chiariti i compiti fra gli enti, quella che resta è la preoccupazione dei cittadini. «Molti dei lupi presenti in Appennino e nella fascia pedemontana – sostiene – sono nati in cattività, non temono l’uomo e per questo si spingono nei pressi dei centri abitati. Nel mio comune, a Bedonia, ci sono persone che hanno paura ad andare nei boschi a causa della presenza dei lupi». Riferendosi poi al proliferare di cinghiali, daini e caprioli, Serpagli lancia un appello alla volta di Bologna. «La Regione deve prendere atto che questo fenomeno non governato sta causando problemi sociali e di sicurezza stradale. Stanno infatti avvenendo troppi investimenti di caprioli o cinghiali». P. Dall.