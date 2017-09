Fidanzati derubati e picchiati in piazza Duomo: arrestati un 27enne algerino e una minorenne marocchina

Un 27enne algerino e una minorenne marocchina sono stati arrestati dalla polizia dopo aver derubato e picchiato una coppia di fidanzati. Un terzo complice è riuscito a fuggire.

La mezzanotte era passata da una decina di minuti quando una coppia di fidanzati ha chiamato il 113. La coppia, secondo quanto riferito agli agenti della Volante, si trovava in piazza Duomo quando un gruppetto di giovani (due ragazzi e una ragazza) ha rubato la borsetta della fidanzata. Nella borsetta c'erano un iPhone 6, documenti vari e 175 euro in contanti. I due si sono avvicinati al gruppetto, visto che avevano fra le mani la borsetta e gli oggetti della derubata, ma gli sconosciuti hanno minacciato di picchiarli.

I fidanzati però non hanno desistito: hanno avvertito la polizia mentre tenevano d'occhio il gruppetto. Quando i tre si sono accorti di essere ancora seguiti, senza parlare hanno picchiato i fidanzati (per loro una prognosi di tre giorni) e li hanno minacciati con una bottiglia di birra. Nel frattempo è arrivata una Volante e i tre sono fuggiti precipitosamente. Gli agenti sono riusciti a fermare B.O., 27enne algerino (incensurato e in regola con i documenti), e una 17enne marocchina, che ha precedenti di Polizia. I due sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso. Il terzo complice è riuscito a fuggire.