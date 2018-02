Se l'inglese diventa fuori legge all'università

Un adagio diffuso nel mondo giudiziario italiano e attribuito a un presidente del Consiglio di Stato del primo dopoguerra recita così: «Il diritto si applica. Per gli amici si interpreta». Una brutta asserzione della quale, ormai, nessuno tiene conto, ma che, per paradosso, dà una chiara idea della libertà interpretativa di cui godono i giudici.

La questione è la sentenza del Consiglio di Stato con la quale si bocciano gli insegnamenti in lingua inglese del Politecnico di Milano.

La ragione è che non è lecito sacrificare l’italiano a totale favore di una lingua straniera e che così si può pregiudicare il «primato della lingua italiana». Un primato ormai solo domestico.

Sappiamo bene che la letteratura scientifica delle materie non umanistiche è in inglese. Le riviste di ricerca e di diffusione delle conoscenze tecnico-scientifiche sono in inglese. Tutti i ricercatori italiani, se intendono far conoscere nel mondo i risultati dei loro studi e, magari, le loro scoperte, debbono presentare i loro saggi, le loro monografie in lingua inglese, unico modo per essere letti e ascoltati ovunque.

La rinuncia, quindi, alla lingua franca mondiale è un grave handicap per la cultura tecnica nazionale e per i giovani in cerca di opportunità, nella scienza e nelle professioni.

Parlare e scrivere in inglese, oggi, «necesse est».

