Fitness anche per Fido: esercizio e ciotola leggera

Le festività sono da poco terminate, e dopo giorni trascorsi a banchettare con amici e parenti, è giunto ora il tempo di tornare ad un regime alimentare più regolare. Se anche ai nostri amati quattro zampe abbiamo concesso durante il periodo natalizio qualche crocchetta in più, è arrivato pure per loro il momento di riprendere le consuete abitudini alimentari, fondamentali per preservare il loro stato di salute: così come accade per noi esseri umani, l’obesità può infatti predisporre cani e gatti a sviluppare diverse patologie, spesso gravi. I chili di troppo possono pesare sulle ossa, sulla muscolatura e sul sistema cardiocircolatorio degli animali, con il pericolo di compromettere seriamente anche altri organi, ma nonostante i rischi siano ben noti, secondo un sondaggio condotto da un noto marchio di nutrizione per pet, nel nostro Paese il 29% degli animali da compagnia risulta essere in sovrappeso.

BANDO AGLI AVANZI

Dando un’occhiata a questi dati, è da sottolineare come il 26% dei proprietari offra ogni giorno gli avanzi della tavola al proprio pelosetto, mentre il 28% dia regolarmente cibo fuori pasto: abitudini sbagliate che minano il benessere di cani e gatti, per i quali risulta invece fondamentale seguire un corretto stile di vita che coniughi sana alimentazione e movimento.

Importante quindi scegliere alimenti adatti ai pet, capaci di offrirgli tutte le sostanze nutritive di cui hanno bisogno, e somministrarli nelle giuste quantità, senza eccedere: un consulto con il proprio medico veterinario di fiducia potrà fornire, in questo senso, consigli e suggerimenti preziosi.

Se poi il nostro amico a quattro zampe è un cane, possiamo approfittare delle passeggiate per smaltire insieme le calorie in eccesso ed al tempo stesso rinsaldare il nostro rapporto attraverso il gioco.

ZUCCHERI E CIOCCOLATO: VELENI

Come detto, non bisogna cedere alla tentazione di condividere con Fido e Fufi gli avanzi dei pranzi e delle cene delle feste, non solo per evitare che gli animali ingrassino, ma anche perché sono diversi i cibi assolutamente vietati per pet in quanto per loro nocivi, e molti di questi hanno abbondato sulle tavole natalizie. Cani e gatti devono, ad esempio, evitare zucchero e dolciumi in genere, ed in particolare la cioccolata poiché contiene teobromina, sostanza altamente tossica che in alcuni casi può portare alla morte dell’animale.

Proibite anche uva ed uvetta perché possono provocare vomito e problemi renali nei quattro zampe, con conseguenze anche pericolose. Un altro frutto vietato per gli animali da compagnia è l’avocado a causa della presenza di una particolare sostanza, denominata persin, una tossina funghicida capace di causare problemi digestivi, rigetto e diarrea. Anche cipolle ed aglio non devono essere somministrati a Fido e Fufi: entrambi possono infatti danneggiare i globuli rossi dei pet, ed il loro consumo regolare può essere causa di anemia emolitica; una buona norma è quindi quella di controllare sempre che anche i cibi pronti non contengano questi ingredienti.

STOP ALLE OSSA DI POLLO

Gli scarti di grasso della carne consumata a tavola sono da bandire, così come le ossa, soprattutto se piccole e scheggiabili come quelle di pollo e tacchino: queste possono infatti provocare ostruzioni alle vie respiratorie, soffocamenti e lacerazioni interne. Da evitare anche uova crude, latte e latticini, noci comuni e di Macadamia, sale e snack salati, caffè, alcolici, patate crude e pomodori verdi.